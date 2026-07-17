Fotograaf Annie Leibovitz eist 1,5 ton van medium om foto Biebers

Fotograaf Annie Leibovitz heeft de eigenaar van nieuwswebsite Observer.com voor de rechter gesleept. De website zou een foto van Hailey en Justin Bieber, die Leibovitz heeft gemaakt, jarenlang onrechtmatig bij een artikel hebben gebruikt, meldt Rolling Stone. De fotograaf eist onder meer een schadevergoeding van 150.000 dollar (ruim 130.000 euro).

De foto was geplaatst bij een bericht uit 2020 over de relatie van Hailey en Justin Bieber. Het licentiebureau van Leibovitz zou eigenaar Observer Media in 2024 hebben ingelicht over de vermeende rechtenschending. Volgens Rolling Stone stond de foto nog in het bericht op donderdag.

Leibovitz staat bekend om haar portretfoto's van bekende sterren. Ze maakte onder meer een intieme polaroidfoto van John Lennon en Yoko Ono, vijf uur voor de Beatles-zanger werd doodgeschoten. Daarnaast maakte ze portretten van onder anderen koningin Elizabeth, Michael Jackson, de familie Obama, Patti Smith en Volodymyr Zelensky samen met zijn vrouw Olena Zelenska.