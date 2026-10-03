MOSKOU (ANP/DPA) - De voormalige Duitse bondskanselier Gerhard Schröder is toegetreden tot de raad van commissarissen van de Russische supermarktketen Hyperglobus. Eerder kreeg Schröder in het Westen veel kritiek op zijn banden met het Russische bedrijfsleven en president Vladimir Poetin.

De 82-jarige Schröder ontwikkelde een hechte band met Poetin toen hij van 1998 tot 2005 bondskanselier van Duitsland was, en later toen hij voor Russische staatsbedrijven werkte. Na de Russische inval in Oekraïne in 2022 kwamen die werkzaamheden hem echter op felle kritiek te staan.

Duitsland nam hem toen zijn door de belastingbetaler gefinancierde kantoor en medewerkers in de Bondsdag af. Schröder stapte dat jaar ook op uit de raad van commissarissen van oliebedrijf Rosneft en zag af van plannen om toe te treden tot de raad van commissarissen van Gazprom.

Hyperglobus is in 2025 afgesplitst van het Duitse Globus en opereert nu zelfstandig. Het bedrijf heeft meer dan twintig Russische supermarkten, die nog steeds de naam Globus voeren.