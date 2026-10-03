EINDHOVEN (ANP) - Automobilisten zijn aan de Nederlandse pomp zaterdag gemiddeld 1 cent minder kwijt voor een liter diesel. Daarmee laat de dieselprijs direct een daling zien na de aankondiging van een forse vrijgave van olie- en dieselvoorraden door landen van de G7.

De groep van grote industrielanden maakte vrijdag bekend komende vier maanden tot 100 miljoen vaten olie en diesel beschikbaar te stellen uit hun reserves. Dit gebeurt na aandringen van de Amerikaanse president Donald Trump, die Frankrijk en Duitsland had gedreigd met een exportverbod. Trump wil met die maatregel de hoge brandstofprijzen in de VS drukken in aanloop naar de parlementsverkiezingen in november.

Volgens consumentenvoordeelplatform UnitedConsumers is de gemiddelde adviesprijs voor diesel in Nederland gezakt tot 2,760 euro per liter. Een liter Euro95 ging daarnaast een fractie in prijs omlaag naar 2,705 euro. De adviesprijzen worden doorgaans alleen langs snelwegen gevraagd; elders kun je soms tot tientallen centen per liter goedkoper tanken.