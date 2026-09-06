ABUJA (ANP/BLOOMBERG) - De Nigeriaanse mededingingsautoriteit onderzoekt het plotselinge vertrek van taxi-app Uber uit het Afrikaanse land. Afgelopen week staakte het Amerikaanse techbedrijf er abrupt zijn activiteiten zonder gebruikers vooraf te waarschuwen.

Toezichthouders van de FCCPC "bekijken de manier waarop ze zijn vertrokken, met name wat betreft niet-nagekomen diensten aan klanten", heeft topman Tunji Bello van de concurrentiewaakhond zondag laten weten.

Uber stopte woensdag met zijn diensten in Nigeria en Oeganda als onderdeel van een grote reorganisatie. Wereldwijd schrapt het bedrijf daarbij 3300 banen, ongeveer 10 procent van het totale personeelsbestand. Het besluit werd niet vooraf gecommuniceerd met Nigeriaanse gebruikers, wat tot verwarring leidde bij zowel passagiers als chauffeurs.

Er is ook geen specifieke reden gegeven voor het besluit van Uber om zich terug te trekken uit het in inwonertal grootste land van Afrika, met meer dan 200 miljoen inwoners. Uber was sinds 2014 in het land actief.