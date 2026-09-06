Fockeline Ouwerkerk en Jennifer Hoffman werken samen aan een nieuwe serie. Dat vertelde Ouwerkerk zondagmiddag in het NPO-radioprogramma De Perstribune. De twee actrices waren eerder samen te zien in de absurdistische misdaadserie Deep Shit, waarin ze twee doorsnee moeders speelden die om de sleur te doorbreken een crimineel dubbelleven beginnen.

De NPO-serie kreeg goede reacties, maar werd na één seizoen stopgezet. "Het was een heerlijke serie om te bedenken", vertelde Ouwerkerk in het radioprogramma. "Jamille van Wijngaarden deed de regie, we waren zo'n goed team. We baalden heel erg dat we geen tweede seizoen mochten maken, de plannen lagen er wel. Maar helaas gaat dat soms zo."

Maar de twee actrices zijn "stiekem op de achtergrond bezig" met een nieuw project. "We appen heel vaak dingen naar elkaar: een persbericht of een krantenartikel dat ons opvalt", aldus Ouwerkerk. "In de VS zijn bijvoorbeeld zes huisvrouwen die zich verveelden en coldcases zijn gaan oplossen. Inmiddels hebben ze verschillende zaken opgelost."

Uit deze appgesprekjes komt nu een nieuw serieproject voort, zegt Ouwerkerk: "Met z'n tweeën. Maar meer mag ik er nog niet over vertellen." Het is niet duidelijk of regisseur Jamille van Wijngaarden ook bij het project betrokken is. Het eerste seizoen van Deep Shit is nog te zien op NPO Start.