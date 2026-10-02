BEAVERTON (ANP/BLOOMBERG) - Sportartikelenmerk Nike gaat opnieuw banen schrappen. Dat besluit volgt op tegenvallende verkoopcijfers en een teleurstellende prognose voor 2027. Nike gaat verkoopdivisies samenvoegen, waardoor er volgens een memo aan medewerkers, ingezien door persbureau Bloomberg, op termijn minder functies nodig zijn.

Nike kampt al jaren met tegenvallende cijfers en heeft in de afgelopen jaren al meerdere ontslagrondes doorgevoerd. De huidige topman Elliott Hill werd twee jaar geleden aangesteld om het bedrijf weer vooruit te brengen met herstelplannen. Met het nieuwe herstructureringsplan hoopt Hill de komende vijf jaar 2,5 miljard dollar (circa 2,2 miljard euro) te besparen.

De omzet van het afgelopen kwartaal bedroeg 11,2 miljard dollar, een daling van 4 procent ten opzichte van het voorgaande jaar. De winst kwam uit op 717 miljoen dollar, een daling van 2 procent. Voor dit jaar verwacht de sportfabrikant een omzetdaling tussen de 5 en 10 procent.