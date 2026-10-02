Eddy Keur stopt met Keur In De Middag op Radio 2

Eddy Keur vertrekt bij NPO Radio 2. De radio-dj heeft in een interview met De Telegraaf bekendgemaakt dat hij na kerst stopt met zijn vrijdagmiddagprogramma Keur In De Middag.

"Begin dit jaar heeft de NPO besloten om alle nachtuitzendingen uit de programmering te halen vanwege bezuinigingen. Ik merkte aan mezelf dat ik hier neerslachtig van werd", verklaart Keur zijn vertrek. Eerder maakte hij ook nachtprogramma's voor de zender. "In maart zei ik tegen mijn toenmalige zenderbaas Peter de Vries: ik verveel me de pleuris. Maar ze konden me niks extra's bieden. Vanaf dat moment ben ik serieus om me heen gaan kijken. Er ligt nu een serieus aanbod van een andere zender, waar ik mijn liefde voor de nacht waarschijnlijk weer kwijt kan. Dat heeft mij doen besluiten om weg te gaan bij de NPO." Het kwam de NPO volgens Keur niet slecht uit dat hij zelf besloot te vertrekken, gezien de kosten van zijn programma en de bezuinigingen.

De radio-dj benadrukt dat hij nog niet helemaal zeker is van een nieuwe baan. "Ik hoop stiekem dat na dit interview wat meer radiobazen zich gaan melden. Dat ze in het mediawereldje nog een keer hun best willen doen om mij binnen te halen. En als dat niet gebeurt, ga ik lekker zeven maanden bij mijn broer in Valencia wonen. Dat is ook geen straf. Maar ik wil nog één keer knallen!", besluit de 67-jarige Keur.

Keur ziet zijn opvoeding, waarin hij van zijn ouders weinig aandacht kreeg, als verklaring voor zijn gedrevenheid. "Juist vanuit die slechte opvoeding wil ik al dan niet op mijn 68e, nog een keer spreekwoordelijk een aai over mijn bol krijgen van een nieuwe zenderbaas die mij binnen wil halen." NPO Radio 2 heeft het ANP laten weten de opvolger van Keur voor de vrijdagmiddag op een later moment bekend te maken.