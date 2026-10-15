OSLO (ANP/AFP/BLOOMBERG) - Het Noorse staatsinvesteringsfonds, het grootste ter wereld, mag mogelijk weer investeren in bedrijven die kernwapens produceren. Dat blijkt uit een voorstel dat donderdag werd gepresenteerd door de commissie onder leiding van oud-gouverneur Svein Gjedrem van de Noorse centrale bank.

Momenteel sluit het fonds veertien bedrijven uit, waaronder vliegtuigbouwers Airbus en Boeing en wapenfabrikanten BAE Systems, Lockheed Martin en Safran, omdat zij kernwapens of onderdelen daarvan ontwikkelen of vervaardigen.

Volgens de aanbevelingen van de commissie zou het fonds alleen mogen investeren in bedrijven die betrokken zijn bij kernwapens, mits deze gevestigd zijn in "een kernwapenstaat zoals gedefinieerd in het Verdrag inzake de niet-verspreiding van kernwapens (NPV) en die een bondgenoot is van Noorwegen".

Ethische richtlijnen

"Dit betekent dat diverse Britse, Franse en Amerikaanse wapenfabrikanten weer in de beleggingsportefeuille van het fonds kunnen worden opgenomen", zei Gjedrem bij de presentatie van het rapport.

De ethische richtlijnen van het fonds kwamen vorig jaar in het middelpunt van een verhit debat te staan, nadat het investeringsbeleid van het fonds tot spanningen met de Amerikaanse regering had geleid. In het kader van een herziening van de richtlijnen schortte Noorwegen de rol van de onafhankelijke Raad voor Ethiek, die adviseert over uitsluitingen van bepaalde investeringen, tijdelijk op.

De aanbevelingen worden nu onderworpen aan een brede consultatieronde, waarna de regering haar conclusies volgend voorjaar aan het parlement zal voorleggen voor een stemming. "We zullen de aanbevelingen van de commissie nu grondig bestuderen en ruimte bieden voor een breed maatschappelijk debat", zei de Noorse minister van Financiën Jens Stoltenberg.