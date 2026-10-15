Madonna herinnert zich hoe helikopters en cameraploegen boven het ziekenhuis cirkelden toen ze dertig jaar geleden beviel van haar dochter Lourdes. De 68-jarige zangeres blikt op Instagram ter gelegenheid van Lourdes' dertigste verjaardag terug op de hectiek rond haar geboorte.

"Had ik de helikopters en nieuwsploegen al genoemd die boven ons hoofd cirkelden?", schrijft Madonna bij een reeks oude foto's. De zangeres beviel op 14 oktober 1996 in het Good Samaritan Hospital in Los Angeles. "Je geboorte was vol drama. Net als onze levens."

Ook de bevalling zelf verliep moeizaam. Volgens Madonna zat haar dochter vast in het geboortekanaal en begon na achttien uur weeën haar hartslag te dalen. Uiteindelijk moest Lourdes met een spoedkeizersnede ter wereld worden gebracht.

Madonna richt zich in haar bericht ook rechtstreeks tot haar dochter. "Ik zou alles voor je op het spel zetten. Vergeet nooit wie je bent", schrijft ze.