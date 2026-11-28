OSLO (ANP/BELGA/BLOOMBERG) - Het Noorse staatsfonds keert zich opnieuw tegen Tesla's megabeloning voor topman Elon Musk. Op de aandeelhoudersvergadering van Tesla gaan de Noren tegen zijn beloningspakket stemmen, heeft de grootste aandelenbelegger ter wereld zaterdag bekendgemaakt.

Het is niet de eerste keer dat Norges Bank Investment Management (NBIM) zich verzet tegen de beloning voor de rijkste man ter wereld. Het pakket dat hem in 2025 al in het vooruitzicht is gesteld, wordt beschouwd als het grootste beloningspakket uit de geschiedenis. Hij kan tot 1 biljoen dollar, of 1000 miljard dollar, opstrijken als Tesla meer dan 8,5 biljoen dollar waard wordt op de beurs en ambitieuze verkoopdoelen voor AI-robots en autonoom rijdende auto's haalt.

De stemming op 3 december over het pakket is niet bindend. NBIM stelt dat transparantie nodig is over de beloning en vindt dat het bestuur van Tesla "moet zorgen dat alle voordelen een duidelijke zakelijke onderbouwing hebben". Het fonds steunt wel Musks herbenoeming in het bestuur.