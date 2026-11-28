Voor de Britse groep Take That voelt het "extra speciaal" om voor de tiende keer de eerste plaats in de Britse albumlijst te bereiken. De band staat met hun album Dreamers bovenaan in de Official Albums Chart, de Britse albumlijst. "Dat we na dertig jaar nog steeds zulke hoogten bereiken, is iets wat we zeker niet als vanzelfsprekend beschouwen", aldus de band.

"Heel erg bedankt aan iedereen die Dreamers steunt. Het betekent de wereld voor ons dat mensen dit album zo omarmen", schrijft de band in een reactie aan Official Charts. "Als we terugdenken aan onze eerste nummer 1 met Everything Changes in 1993, dan voelt deze van vandaag nog specialer. Zonder onze ongelooflijk trouwe fans hadden we dit nooit kunnen bereiken."

Take That staat nu op gelijke hoogte met Queen en Coldplay. Van de Britse bands hebben alleen The Beatles en The Rolling Stones meer albums op de eerste plaats gehad, meldt Official Charts.