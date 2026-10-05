OSLO (ANP) - De Noorse regering gaat AI-brillen op bepaalde locaties tijdelijk verbieden. Volgens Torgeir Micaelsen, minister van Digitalisering en Openbaar Bestuur, geeft het tijdelijke verbod de tijd om grondig onderzoek te doen en een "weloverwogen debat te voeren dat de basis kan leggen voor duurzame en mogelijk permanente regelgeving".

"Ik ben bezorgd over de introductie van nieuwe, krachtige technologie waarbij mensen het risico lopen gefotografeerd, gefilmd of opgenomen te worden zonder hun medeweten", aldus de minister.

Het verbod kan gelden voor plaatsen waar veel mensen samenkomen, zoals parken, musea, stranden en winkelcentra. Ook wordt gekeken of het zou kunnen gelden voor openbare evenementen en plaatsen waar kinderen samenkomen, zoals scholen, speeltuinen en recreatieplaatsen. Tot slot zou het ook van toepassing kunnen zijn op plaatsen waar privacy van belang is, zoals zorginstellingen en plaatsen waar gesport wordt en er kleedkamers of douches aanwezig zijn.