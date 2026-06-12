UTRECHT (ANP) - De NS kijkt samen met Deutsche Bahn of een nieuwe treindienst tussen Nederland en Duitsland mogelijk is. De spoorvervoerder wil vanaf 2028 tussen Amsterdam en het Rhein-Ruhrgebied een nieuwe passagiersdienst aanbieden.

De trein gaat zes keer per dag in beide richtingen rijden en stopt na het vertrek uit Amsterdam in Utrecht en Arnhem om bij Zevenaar de grens over te gaan. Er wordt nog onderzocht naar welk station in het Duitse metropoolgebied de trein gaat. Keulen, Düsseldorf en Dortmund liggen in het Rhein-Ruhrgebied.

De nieuwe treindienst past in de ambitie van de Nederlandse spoorvervoerder om het aantal internationale treinen te verhogen, vertelt een woordvoerster van NS. Het plan is om voor de treindienst de nieuwe generatie intercity's van NS in te zetten. Het zou voor het eerst zijn dat een internationale verbinding naar Duitsland met een blauwgele trein wordt gereden, stelt de woordvoerster. Daar worden nu de roodwitte ICE-treinen voor gebruikt.