Sinds Marius Borg Høiby in augustus 2024 voor het eerst werd opgepakt, zijn al meer dan 50.000 artikelen over de zoon van de Noorse kroonprinses Mette-Marit verschenen. Ongeveer 18.000 daarvan zijn afkomstig van Noorse media, meldt de Noorse radiozender P4. Bijna de helft van de berichtgeving verscheen tijdens het wekenlange proces rond Høiby in februari en maart.

"Er is geen twijfel dat er sprake is geweest van massale berichtgeving. We wisten van tevoren ook dat dit zou gebeuren", duidt Reidun Kjelling Nybø, secretaris-generaal van de Noorse Vereniging van Hoofdredacteuren, de cijfers tegenover P4.

Zowel Høiby als de slachtoffers in de zaak hebben de enorme media-aandacht eerder als belastend omschreven. Maandag doet de rechter uitspraak.