SANTA CLARA (ANP/BLOOMBERG/RTR) - AI-chipbedrijf Nvidia blijft profiteren van de enorme vraag naar rekenkracht voor AI. In het afgelopen kwartaal zag Nvidia de omzet en winst meer dan verdubbelen in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. De omzetverwachting van Nvidia voor het lopende kwartaal ligt boven de verwachtingen van analisten van Wall Street.

In het derde kwartaal van het gebroken boekjaar steeg de omzet met 103 procent tot 115,8 miljard dollar. De nettowinst kwam uit op 65,3 miljard dollar, 105 procent meer dan een jaar eerder. Voor het vierde kwartaal verwacht Nvidia dat de omzet uitkomt op zo'n 130 miljard dollar.

Het zijn de eerste cijfers nadat topman Jensen Huang vorige week aftrad na onthullingen over meerdere affaires, waaronder een met een vermeende Chinese spion. Sinds het vertrek van Huang is financieel directeur Colette Kress de interim-topvrouw. Huang zei dinsdag in zijn eerste openbare verklaring sinds zijn aftreden open te staan voor een terugkeer, als de raad van bestuur daarom zou vragen.