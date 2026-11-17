LAS VEGAS (ANP) - Max Verstappen hoopt het seizoen in de Formule 1 goed af te sluiten. "Hopelijk kunnen we in deze laatste races zoveel mogelijk punten verzamelen voor het constructeurskampioenschap", zei de viervoudig wereldkampioen van Red Bull in aanloop naar de Grote Prijs van Las Vegas dit weekend.

Na de grand prix in Las Vegas volgen nog twee races, in Qatar en Abu Dhabi. Verstappen behaalde podiumplaatsen in zijn vorige acht races. In de laatste grand prix in São Paulo eindigde hij als tweede, na een knappe inhaalrace.

"De race in Brazilië was krankzinnig; om vanaf de achterkant van de grid als tweede te finishen, was een geweldig resultaat", keek Verstappen nog even terug via zijn team. "Wat betreft Las Vegas: dat is een heel ander soort circuit. Het is een snel circuit met een lang recht stuk, dus energiemanagement zal een belangrijke rol spelen."

"Bovendien is het er koud, waardoor banden zich bij verschillende auto's anders zullen gedragen; het wordt cruciaal om daar goed mee om te gaan", aldus Verstappen.