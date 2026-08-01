NEW YORK (ANP) - Kevin Warsh, voorzitter van de Federal Reserve (Fed), zou minder vaak willen vergaderen en daarmee dus minder rentebesluiten per jaar willen gaan nemen. Dat meldt de New York Times. De Fed weigerde commentaar.

De Fed vergadert al tientallen jaren minstens acht keer per jaar. Daarbij stemmen de twaalf leden vervolgens over verhogen, verlagen of handhaven van de rente. Met het verminderen van het aantal rentebesluiten laat de instantie ook beleggers en het grote publiek meer in het ongewisse over haar denkwijzen en standpunten.

Naast het aantal vergaderingen zou Warsh ook geopperd hebben om het aantal persconferenties na afloop van de vergaderingen te beperken. Onder de nieuwe Fed-voorzitter zijn ook de verklaringen die de instantie publiceert al flink ingekort. Er worden minder details gegeven over zijn visie op de economie en de juiste rentekoers dan onder zijn voorganger.

In mei ging de Amerikaanse Senaat akkoord met de benoeming van Warsh als voorzitter van de Federal Reserve. Hij werd daarmee de opvolger van Jerome Powell.