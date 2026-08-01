Paris Hilton heeft genoten van haar optreden vrijdagavond tijdens het World Pride Music Festival in Amsterdam. Op Instagram blikte de ster terug op een "ongelooflijke nacht". "Ik zal deze nacht voor altijd koesteren", schreef Hilton in haar Instagram Stories.

Hilton deelde in een ander bericht een video van zichzelf terwijl ze haar nummer Stars Are Blind zingt op het podium. "20 jaar geleden bracht ik Stars Are Blind uit, niet wetende waar het me zou brengen. 20 jaar later zing ik het tijdens het World Pride Music Festival in Amsterdam tijdens mijn Europese tour, terwijl jullie elk woord meezingen. Dromen komen echt uit, ik ben voor altijd dankbaar."

De Amerikaanse verscheen ook voor de camera bij RTL Boulevard. "Pride is zo ontzettend belangrijk en ik hou van Amsterdam. Het draait echt om vrij zijn en echt zijn wie je bent. Daarom is Pride mijn favoriete evenement om op te treden. Ik hou echt heel veel van deze community."