WENEN (ANP/BLOOMBERG) - Zeven landen van oliekartel OPEC+ gaan de olieproductie in augustus verder verhogen. De landen hebben zondag besloten opnieuw de productiequota met 188.000 vaten olie per dag te verhogen. Voor juni en juli werden even grote verhogingen afgesproken.

Saudi-Arabië, Rusland, Irak, Koeweit, Kazachstan, Algerije en Oman laten in een gezamenlijke verklaring weten met hun besluit de stabiliteit van de oliemarkt te ondersteunen. Hiermee komt er meer olie op de markt, nu de Straat van Hormuz weer wordt heropend en de olieprijzen herstellen van de eerdere stijgingen door de blokkade van de voor het olievervoer belangrijke zeestraat.

De stap van OPEC+ komt niet als een verrassing. Woensdag zeiden ingewijden al tegen persbureau Reuters dat de landen naar verwachting zullen instemmen met het verhogen van de olieproductie met ongeveer 188.000 vaten per dag.