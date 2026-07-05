TEHERAN (ANP/RTR) - Drie zoons van Ali Khamenei hebben in Teheran afscheid genomen van de overleden ayatollah. Khamenei kwam aan het begin van de oorlog tegen Iran om bij een Israëlisch bombardement op diens complex.

Opvallende afwezige blijft nog altijd Mojtaba Khamenei, de opvolger van zijn vader en de huidige opperste leider van Iran. The Times of Israel meldde zaterdag dat Mojtaba - tegen zijn eigen wens in - niet aanwezig mag zijn bij de uitvaart van zijn vader. Dit uit angst dat Israël hem ter plaatse aanvalt of volgt naar zijn schuilplaats. Sinds Mojtaba het ambt van zijn vader heeft overgenomen, is hij niet meer publiekelijk gezien. Hij zou zijn verminkt bij de aanval die ook zijn vader doodde.

De dagenlange plechtigheden worden door Iran aangegrepen om aan de zijlijn met aanwezige hoogwaardigheidsbekleders te spreken. Zo werd dit weekend al gesproken met een afvaardiging van Hamas, in Teheran om Khamenei een laatste eer te bewijzen.

Khamenei wordt donderdag begraven in zijn geboorteplaats Mashhad.