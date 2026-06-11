SINGAPORE (ANP/BLOOMBERG) - De olieprijzen zijn donderdagavond gedaald, nadat de Amerikaanse president Donald Trump bekendmaakte dat hij een dreigende militaire escalatie tegen Iran had afgeblazen. Trump staakt de aangekondigde aanvallen om vorderingen in de gesprekken met Iran, stelt hij in een bericht op Truth Social.

De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 3,6 procent tot onder de 90 dollar. Brentolie, de maatstaf voor olie uit het Midden-Oosten en de Noordzee, werd ook ruim 3 procent goedkoper op rond de 90 dollar per vat.

Trump schrijft in een bericht op sociale media dat met "de discussies en laatste punten" is ingestemd door alle betrokken partijen. De Amerikaanse president dreigde eerder op de dag nog met het innemen van het voor Irans olieoverslag belangrijke eiland Kharg.

Door de Iranoorlog zijn de olieprijzen de afgelopen maanden juist hard gestegen.