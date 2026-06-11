MADRID (ANP) - José Mourinho keert komend seizoen terug als coach van Real Madrid. De club uit Madrid haalt de 63-jarige Portugees terug, die eerder van 2010 tot en met 2013 de leiding had. Dat heeft Real donderdag officieel bekendgemaakt. Mourinho komt over van het Portugese Benfica waar hij nog een contract tot 2027 had.

De naam van Mourinho ging al langer rond in Madrid. Maar zijn aanstelling was in eerste instantie afhankelijk van de voorzittersverkiezingen bij de club. Nadat Florentino Pérez zondag werd herverkozen was de weg vrij voor de terugkeer van de Portugese trainer.

Mourinho wordt de opvolger van Álvaro Arbeloa, die in januari de taken overnam van Xabi Alonso. Real moest de titel in La Liga in mei na een nederlaag in de Clásico aan rivaal FC Barcelona laten.