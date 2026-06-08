SINGAPORE (ANP) - De olieprijzen gingen maandagochtend hard omhoog door het opgelaaide geweld in het Midden-Oosten. Israël heeft militaire doelwitten in Iran aangevallen na Iraanse raketaanvallen op Israël. Daarmee is er weer onzekerheid ontstaan over een vredesdeal tussen Iran en de Verenigde Staten en een volledige heropening van de Straat van Hormuz voor olietankers.

De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 4,4 procent tot 94,56 dollar en Brentolie werd 4,5 procent duurder op 97,29 dollar per vat.

Iran vuurde raketten op Israëlische doelen als vergelding voor Israëlische aanvallen op Libanon. Daarop sloeg Israël weer terug met aanvallen op Iraanse doelen in het westen en midden van het land.

Op de aandelenbeurzen in Azië waren maandag ook koersverliezen te zien, mede door het hernieuwde geweld in het Midden-Oosten en de sterk stijgende olieprijzen.