Ariana Grande na eerste optreden in 7 jaar: ik heb jullie gemist

Ariana Grande heeft na haar eerste concert in zeven jaar haar fans bedankt. De zangeres trad in het weekend op in Oakland en stond daarmee voor het eerst sinds 2019 weer op het podium voor een volledige show.

"Het voelt onmogelijk om hier woorden voor te vinden", schrijft Grande op Instagram na afloop van het optreden. "Dus voor nu: dank jullie wel. Vanuit de grond van mijn hart. Ik hou meer van jullie dan woorden ooit kunnen zeggen. En ik heb jullie gemist."

De 32-jarige zangeres richtte zich de afgelopen jaren vooral op haar acteercarrière. Zo speelde zij de rol van Glinda in de filmversie van Wicked. Ook bracht Grande in 2024 haar album Eternal Sunshine uit.

Het optreden in Oakland was de eerste avond van een reeks concerten die Grande deze maand geeft. Fans reageerden massaal op haar bericht en spraken van een emotionele terugkeer naar het podium. Zo reageerde zangeres en vriendin Demi Lovato ook. "Ik kan niet wachten om deze magie te aanschouwen."