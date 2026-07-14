CARACAS (ANP/AFP) - De olieproductie van Venezuela is niet getroffen door de aardbevingen in het land. Dat heeft de Venezolaanse interim-president Delcy Rodríguez gezegd over de bevingen die het land op 24 juni troffen en tot nu toe meer dan 4500 mensen het leven hebben gekost.

Rodríguez stelde dat Venezuela, dat beschikt over de grootste oliereserves ter wereld, 1,2 miljoen vaten per dag oppompt. Dat is een toename van ongeveer 10 procent in een jaar tijd. De productie is geconcentreerd rond het Meer van Maracaibo in het noordwesten en de Orinoco-gordel in het oosten. Het gebied dat het zwaarst werd getroffen door de aardbevingen, de noordelijke kustregio La Guaira, ligt daar tussenin.

Verder zei Rodríguez dat de regering erop blijft vertrouwen dat de oliesector dit jaar sterk zal blijven groeien. Rodríguez heeft sinds ze in januari de leiding overnam onder druk van de Verenigde Staten een ingrijpende hervorming van de oliesector doorgevoerd om buitenlandse investeringen aan te trekken.