Sophie Straat mist "publieke solidariteit" na de ophef die is ontstaan naar aanleiding van haar show tijdens festival Best Kept Secret (BKS). Onlangs was er veel aandacht voor het optreden van de zangeres, omdat ze witte mannen bij een moshpit opriep een stap naar achter te doen. Daar klonk in verschillende media kritiek op.

In een lang bericht op Instagram schrijft ze dat er een "golf aan seksistische, antisemitische haatberichten en (doods)bedreigingen" kwam nadat een filmpje hiervan online kwam te staan op het Instagramkanaal van muziekplatform 3voor12.

"Wat ik mis is publieke solidariteit, zeker in de muzieksector", staat verder in het statement. Ze zet ook vraagtekens bij de rol van de media. "Waar zijn de (linkse) media? Waar blijven de statements vanuit de grote festivals? Het enige publieke narratief dat er te vinden is, is dat van rechtse media, zoals in de vorm van Johan Derksen die op nationale televisie roept: 'ik laat me niet piepelen door dat kutwijf'".

Interview

Sophie Straat schrijft verder dat er onlangs een aanvraag van 3voor12 kwam om het over de moshpit te hebben. "Toen we deze vraag ontvingen wist ik dat ik geen gebruikelijk voorgesprek wilde doen, en dat ik het gesprek zelf ook ging opnemen, want de voorspelling dat ze mijn interview niet gingen gebruiken kwam helaas uit." Ze stelt dat het interview een kans was om haar teleurstelling uit te spreken over het gebrek aan publieke solidariteit.

De zangeres vindt ook dat 3voor12 meer had moeten doen dan alleen de comments onder het veelbesproken filmpje uit te zetten. "Er had een statement moeten komen, gericht aan het publiek, waarin duidelijk werd gemaakt: dit is niet normaal, dit is niet acceptabel, en dit is waarom. Zolang instanties zwijgen en er geen publiekelijke backup is, wordt het probleem afgeschoven naar het individu."

"Het niet of wel uitspreken van woorden en de manier waarop we gebeurtenissen in het leven duiden, creëert werkelijkheden en zolang we dat niet doen, bestaat het niet", vervolgt de zangeres. "Het is onze taak als mens om ons uit te spreken tegen onrecht, elke dag."