ROTTERDAM (ANP) - Het Openbaar Ministerie neemt de zorgen van omwonenden van Tata Steel "serieus". Dat is volgens persofficier Thomas Slieker het signaal dat het OM afgeeft met de aangekondigde strafzaak tegen het staalconcern.

Het OM liet woensdagochtend weten het bedrijf uit Velsen-Noord te dagvaarden voor het plegen van strafbare feiten. Tata Steel wordt onder meer verdacht van het opzettelijk in de lucht brengen van schadelijke stoffen.

"De zorgen die geuit zijn, nemen we serieus. Zorgen over je gezondheid zijn alleszins te begrijpen", zei Slieker op een persbijeenkomst. Volgens de persofficier gaat het OM niet lichtzinnig over tot dit soort stappen. Dat het nu wel gebeurt, heeft te maken met de "terechte zorg van omwonenden".

Onderzoek

Het OM startte in 2022 een onderzoek naar Tata Steel nadat advocaat Bénédicte Ficq namens honderden omwonenden aangifte had gedaan. Het strafrechtelijk onderzoek gaat volgens het OM over een periode van ruim acht jaar, van januari 2018 tot en met februari 2026.

Dat het onderzoek naar het bedrijf zo'n 4,5 jaar heeft geduurd, komt volgens Slieker door de complexiteit van de zaak.

Vaart

Het OM kiest ervoor om het staalconcern nu te vervolgen, terwijl er nog nader onderzoek wordt gedaan naar of bestuurders van het bedrijf mogelijk ook strafbaar zijn. De keuze om de zaak op te knippen maakt het OM om vaart in de zaak te houden. "Het onderzoek loopt al lang en ondertussen maken mensen zich nog steeds zorgen", stelt Slieker.

Volgens Slieker staat nog niet vast dat naast het bedrijf ook personen strafrechtelijk vervolgd gaan worden.

Een eerste regiezitting vindt plaats op 20 november. Daar zal duidelijk worden wat Tata Steel precies ten laste wordt gelegd. Over de tijdlijn vanaf dat moment kan Slieker weinig zeggen.