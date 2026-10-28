Omstreden au-pairbureau Nina.care failliet, maakt doorstart

HAARLEM (ANP) - Het omstreden Nederlandse au-pairbureau Nina.care is dinsdag failliet verklaard. Oprichters en zussen Jasmijn en Lyla Kok laten wel weten door te gaan met de activiteiten via het vorig jaar opgerichte bedrijf Juno.care. "Vanuit deze vennootschap zal het team Europese au pairs blijven koppelen aan gezinnen in Nederland en daarbuiten", staat in een persverklaring.

Het faillissement werd aangevraagd door een oud-medewerkster, die nog geld wilde zien van het in Amsterdam gevestigde bedrijf. Nina.care kwam vorig jaar in de problemen toen Nieuwsuur melding maakte van misstanden: "Au pairs die schreeuwen tegen kinderen, nog geen luier kunnen verschonen, of zelfs plotseling verdwijnen."

Enkele maanden daarna mocht Nina.care van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) geen mensen van buiten de Europese Unie meer plaatsen bij gezinnen in Nederland. Aanleiding daarvoor waren 48 overtredingen rond de administratie-, informatie- en zorgplicht, goed voor een boete van in totaal ruim 110.000 euro.

Doorstart

Curator Rocco Mulder weet nog niet of een doorstart in deze constructie mag. "Dat is precies het punt dat we nu aan het onderzoeken zijn." Er zijn schulden bij onder meer de Belastingdienst en het pensioenfonds. Ook deden klanten al aanbetalingen voor diensten die ze nooit geleverd kregen. Het is voor Mulder nog onduidelijk of de schulden ook zijn overgegaan naar de nieuwe onderneming. Hij heeft om inzicht gevraagd in de bedrijfsadministratie, maar dit nog niet gekregen.

Voor de zussen is het belangrijk dat klanten en investeerders niet uit beeld verdwijnen, zeggen ze in het persbericht. "Integriteit, innovatie en transparantie zijn altijd onze kernwaarden geweest. Die waarden verdwijnen niet wanneer het moeilijk wordt. Een nieuwe start betekent voor ons niet dat we onze verantwoordelijkheid vergeten."

"De juridische strijd rond de intrekking van de IND-erkenning wordt eveneens niet losgelaten", zeggen de zussen ook. "De curator en juridische adviseurs beoordelen hoe de lopende procedures formeel kunnen worden voortgezet en welke positie Juno.care daarin kan innemen."