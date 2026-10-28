Máxima feliciteert Schuldenlab070 met 10-jarig bestaan

Koningin Máxima heeft Schuldenlab070 woensdag gefeliciteerd met het tienjarig bestaan. Tijdens een jubileumbijeenkomst in het Haagse Museon-Omniversum prees zij de samenwerking tussen bedrijven, de gemeente, fondsen en ervaringsdeskundigen bij het aanpakken van schulden. "Schuldenlab070, van harte proficiat. Tien jaar, u mag echt trots zijn met wat u heeft opgebouwd", zei de koningin.

"U was de eerste die structureel ging samenwerken op dit thema", zei ze. "U heeft als eerste gedurfd het echt anders te doen." De koningin stond ook stil bij de bereidheid om te experimenteren en succesvolle aanpakken op grotere schaal toe te passen. "Ik wil u bedanken voor uw leiderschap, inzet, betrokkenheid en doorzettingsvermogen."

Tijdens de bijeenkomst hoorde Máxima onder meer hoe Schuldenlab070 is ontstaan en wat er sindsdien allemaal is bereikt. Ook luisterde zij naar ervaringen van mensen die hulp kregen via het Jongerenperspectieffonds.

Aanjager

Daarnaast werd de koningin zelf ook in het zonnetje gezet. "Majesteit, u heeft een bijzondere bijdrage geleverd", zei de Haagse wethouder Nur Icar. "U sprak met bestuurders, maar vooral met de mensen om wie het gaat. U hielp onze innovaties zichtbaar te maken en u opende deuren." Dagvoorzitter Sadik Harchaoui noemde Máxima "de grote inspirator en aanjager op dit thema" en bedankte haar voor haar inzet en betrokkenheid.

Máxima bezocht in 2018 het Jongerenperspectieffonds, een van de initiatieven van Schuldenlab070, wat grote indruk op haar maakte. Mede op haar initiatief werd vervolgens SchuldenlabNL opgericht om succesvolle schuldhulpmethoden landelijk toe te passen. Die organisatie ging in 2025 met de Nationale Coalitie Financiële Gezondheid op in Stichting Financieel Gezond Nederland. Máxima is daarvan erevoorzitter.