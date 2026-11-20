AMSTERDAM (ANP) - Een groep van zeven omwonenden van Tata Steel in IJmuiden en stichting FrisseWind.nu willen als slachtoffer worden aangemerkt in de strafzaak van het Openbaar Ministerie tegen de staalfabrikant. Zij zeggen de rechtbank op die manier zo goed mogelijk te willen informeren over de gevolgen voor de omgeving van vervuiling door de staalfabriek.

"Wij willen deze rechtbank inzicht geven in wat het betekent en betekend heeft om zo lang emissies in de slaapkamers van je kinderen te ruiken", zei John Beer, bestuurder van stichting FrisseWind.nu, tijdens de regiezitting waarmee de strafzaak begon.

Hij wees ook op de rol van FrisseWind.nu in de aanloop naar de strafzaak tegen Tata Steel, waarbij het OM het bedrijf ervan beschuldigt opzettelijk en illegaal schadelijke stoffen te hebben uitgestoten. Zo coördineerde FrisseWind.nu een massa-aangifte van honderden omwonenden tegen de staalfabrikant en plaatste de stichting camera's om de activiteiten van Tata in de gaten te houden.