De Britse koning Charles gaat vrijwillig een nieuwe belasting op dure woningen betalen, meldt The Telegraph. De Britse vorst is wettelijk vrijgesteld van de belasting, maar volgens de krant wil Charles de jaarlijkse toeslag betalen voor alle koninklijke panden die onder de regeling vallen.

De zogeheten mansion tax gaat in april 2028 in en geldt volgens The Telegraph naar schatting voor 165.000 woningen in Engeland. De jaarlijkse bedragen lopen uiteen van 2500 tot 7500 pond. Volgens de krant wordt nog overlegd welke koninklijke eigendommen onder de regeling vallen.

Koning Charles betaalt net als wijlen koningin Elizabeth vrijwillig inkomstenbelasting, vermogenswinstbelasting en erfbelasting. De koning maakte afgelopen zomer voor het eerst openbaar wat het bedrag is dat hij betaalt. Over de periode 2024/2025 betaalde Charles een bedrag van 12,9 miljoen pond aan belasting, wat bijna 15 miljoen euro is.