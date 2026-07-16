Onderhandelingen over nieuwe cao openbaar vervoer vastgelopen

UTRECHT (ANP) - De onderhandelingen over een nieuwe cao in het openbaar vervoer zijn vastgelopen. De vakbonden zien geen basis om de gesprekken voort te zetten en stellen dat ze zijn uitonderhandeld. Na de zomer gaan de vakbonden met de leden praten en wordt meer duidelijk over een mogelijke staking. De cao openbaar vervoer geldt voor 13.000 werknemers van onder andere Arriva en Transdev.

FNV en CNV zien in het arbeidsvoorstel vooral verslechteringen. Daar is wel een deel van teruggetrokken, maar dat is voor de vakbonden onvoldoende. "Werkgevers hebben gedurende de onderhandelingen onder druk van de vakbonden enkele voorstellen ingetrokken of aangepast, maar de belangrijkste verslechteringen blijven op tafel liggen", zegt FNV-bestuurder Marijn van der Gaag.

De werkgevers benadrukken dat ze bereid zijn om in gesprek te blijven met de vakbonden. "Naar onze mening ligt er nu een eerlijk voorstel op tafel dat recht doet aan zowel de belangen van medewerkers als aan de uitdagingen waar de sector voor staat", zegt een woordvoerder van de werkgevers.