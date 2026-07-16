Prinses Anne ontmoet Thaise minister-president

Prinses Anne heeft donderdag samen met haar man Timothy Laurence in Bangkok een ontmoeting gehad met de Thaise premier Anutin Charnvirakul. Dat melden verschillende Thaise media.

De ontmoeting met de zus van koning Charles vond plaats nadat ze in het Koninklijk Paleis van Bangkok haar respect had betuigd aan de overleden koningin-moeder Sirikit. Op beelden die zijn gepubliceerd door het Thaise hof is te zien hoe de prinses, samen met haar man buigt voor een foto van Sirikit, die in oktober op 93-jarige leeftijd overleed. Ook tekende het paar het condoleanceboek.

De prinses en haar echtgenoot bezochten eerder op de dag in de Thaise hoofdstad een voetbalevenement voor de jeugd. Het is voor het eerst in bijna veertig jaar dat leden van de Britse koninklijke familie een bezoek brengen aan Thailand.