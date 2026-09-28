Onderzoek: hitte kost Nederlandse economie 9,2 miljard euro

DEN BOSCH (ANP) - Het verlies van productiviteit door de extreme hitte van afgelopen zomer kost de Nederlandse economie een schadebedrag van 9,2 miljard euro. Dat meldt kredietverzekeraar Allianz Trade in een onderzoeksrapport. Daarmee behoort Nederland tot de vijf zwaarst getroffen economieën van Europa.

"Het gaat hierbij niet zozeer om directe, zichtbare schade zoals oogsten die mislukken of schade aan infrastructuur, maar vooral om productiviteitsverlies. Schade die je niet direct ziet", zegt risicodirecteur Benelux Johan Geeroms van Allianz Trade.

Allianz Trade meldt dat de gehele Europese economie dit jaar naar schatting 113 miljard euro misloopt door de lagere productiviteit vanwege hittegolven. De grootste schade is voor Italië (27,8 miljard euro), gevolgd door Duitsland (25 miljard euro), Frankrijk (20,1 miljard euro) en België (9,4 miljard euro). Allianz Trade zegt dat die landen samen met Nederland goed zijn voor 81 procent van de berekende Europese verliezen.