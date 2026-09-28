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RAYE volgend jaar naar Belgisch festival Werchter Boutique

28 sep , 8:29Entertainment
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RAYE treedt volgend jaar op tijdens het Belgische dagfestival Werchter Boutique. De Britse zangeres stond vorig jaar nog op het podium bij Rock Werchter, de 'grote broer' van het popfestival in het Vlaamse dorp.
De 28-jarige Rachel Agatha Keen, zoals de zangeres voluit heet, deelde het hoofdpodium op Rock Werchter vorig jaar met onder anderen Sam Fender, Damiano David en de Haagse groep Goldband. Tijdens het festivalweekend traden destijds ook andere wereldsterren als Olivia Rodrigo, Linkin Park, Green Day en Gracie Abrams op. In januari van dit jaar gaf RAYE twee concerten in de Ziggo Dome in Amsterdam.
Werchter Boutique vindt op zaterdag 26 juni plaats. RAYE is de eerste artiest op de line-up. Meer namen voor het festival worden later bekendgemaakt. De kaartverkoop start komende vrijdag 2 oktober.
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