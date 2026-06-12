ROTTERDAM (ANP) - Vrouwen krijgen nog altijd minder financiering voor hun onderneming dan mannelijke ondernemers. Dat meldt Code-V, de Nederlandse Code Stimuleren Vrouwelijk Ondernemerschap, in het tweede jaarlijkse nationale onderzoek naar de verdeling van ondernemersfinanciering tussen vrouwen en mannen.

Het knelpunt zit volgens Code-V niet in de afwijzing van een aanvraag voor financiering. Vrouwen krijgen bij de meeste financiers net zo vaak een financieringstoekenning als mannen. Het probleem zit in het aantal aanvragen en de omvang van de toegekende leningen.

Slechts 8,6 procent van de vrouwelijke ondernemers dient een financieringsaanvraag in, tegen 13,2 procent van de mannen. Daardoor ontvangen vrouwen uiteindelijk maar 26 procent van alle toegekende financiering. Ook ontvangen ze per goedgekeurde aanvraag gemiddeld bijna 25.000 euro minder.

Systeemfout

Het verschil in omvang loopt sterk uiteen per financier. Bij banken en andere financiers van het midden- en kleinbedrijf (mkb) is het verschil het kleinst: vrouwen ontvangen daar gemiddeld 12 procent minder per toekenning dan mannen.

Bij venture capital, waarbij durfinvesteerders kapitaal verstrekken aan startende en snelgroeiende bedrijven, blijven vrouwen op twee fronten achter. Ze ontvangen een lager bedrag, gemiddeld bijna 750.000 euro minder per toekenning, en hun aanvraag wordt minder vaak toegekend. Van het door vrouwen aangevraagde kapitaal wordt slechts 9,1 procent toegekend, tegen 16 procent bij mannen.

Volgens Chantal Korteweg, directeur van Code-V, is het "geen diversiteitsvraagstuk", maar een systeemfout die de Nederlandse economie "serieus" geld kost. Nederland loopt daardoor een groeibron van naar schatting 139 miljard euro per jaar mis, stellen onderzoekers van ABN AMRO en McKinsey.