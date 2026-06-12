De Thaise prinses Bajrakitiyabha is overleden, heeft het Thaise hof vrijdag bekendgemaakt. Het oudste kind van de Thaise koning Vajiralongkorn kampte met meerdere gezondheidsproblemen en lag bijna vier jaar in coma. Ze is 47 jaar geworden.

De prinses werd in december 2022 in het ziekenhuis opgenomen na een plotseling bewustzijnsverlies, veroorzaakt door een hartaandoening. Bajrakitiyabha werd per helikopter naar de hoofdstad Bangkok gevlogen voor behandeling. Ze overleed donderdagavond, nadat haar toestand de afgelopen weken was verslechterd.

Bajrakitiyabha werd als oudste van de zeven kinderen van Vajiralongkorn lange tijd gezien als een van zijn mogelijke opvolgers. Ze studeerde aan Cornell University in de Verenigde Staten en werkte jarenlang als advocaat. Daarna vervolgde ze haar carrière als ambassadeur. Ze was de hoogste Thaise diplomaat in Oostenrijk, Slovenië en Slowakije, voordat ze terugkeerde naar Bangkok.

In 2021 stapte ze over naar het leger, waar ze de rang van generaal kreeg en diende als stafchef bij het Koninklijk Veiligheidscommando. De Thaise regering zal naar verwachting een periode van nationale rouw afkondigen.