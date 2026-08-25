Onderzoek: ruim helft particuliere beleggers vermoedt AI-zeepbel

UTRECHT (ANP) - Ruim de helft van de Nederlandse particuliere beleggers denkt dat rond aandelen in kunstmatige intelligentie sprake is van een zeepbel. Tegelijk noemen beleggers AI het vaakst als het meest kansrijke beleggingsthema voor de komende drie jaar, meldt Rabobank op basis van een enquête onder 2283 beleggers.

Beleggers die een AI-zeepbel vermoeden, noemen AI iets minder vaak als beleggingskans, maar ook bij hen staat AI op een gedeelde eerste plek. "Beleggers lijken te hinken op twee gedachten", zegt Mary Pieterse-Bloem, hoofd beleggingen bij Rabobank. "Ze zien de enorme economische potentie van de technologie, maar vragen zich tegelijkertijd af of de verwachtingen op de beurs niet te ver zijn vooruitgelopen op de werkelijkheid."

Volgens Pieterse-Bloem ontkom je als belegger ook bijna niet aan AI. De meeste Nederlandse beleggers investeren namelijk via gespreide fondsen en in veel van die fondsen hebben aandelen en obligaties van AI-bedrijven een steeds groter gewicht gekregen. "Wat er rond AI gebeurt, doet er dus voor vrijwel iedere belegger toe."

AI-aandelen te duur

Een kwart van de particuliere beleggers zegt specifiek in AI te beleggen, bijvoorbeeld via aandelen van bedrijven die betrokken zijn bij kunstmatige intelligentie. Bijna een derde van de beleggers heeft daarbij overtuigingen over AI-aandelen die volgens Rabobank passen bij de vorming van financiële zeepbellen. Zo vinden ze dat AI-aandelen overgewaardeerd zijn, oftewel te duur voor wat ze zullen opleveren, maar verwachten ze tegelijkertijd dat de koersen volgend jaar net zo hoog of nog hoger zijn.

Dit kan volgens Pieterse-Bloem een teken zijn van een hype rond AI op de aandelenmarkten. "Als verwachtingen rond een thema zeer hoog zijn, terwijl beleggers tegelijkertijd twijfelen of die verwachtingen realistisch zijn, zijn markten erg gevoelig voor tegenvallers. Dat hoeft geen voorbode te zijn van een zeepbel die op knappen staat, maar kan wel leiden tot meer beweeglijke markten."

Geopolitieke ontwikkelingen vormen volgens beleggers nog altijd de grootste bedreiging voor hun beleggingen. Vooral oorlogen en conflicten buiten Europa en de rol van de Verenigde Staten op het wereldtoneel worden vaak genoemd. Het aandeel beleggers dat zeepbellen als top drie-bedreiging ziet, is wel gestegen van 14 procent vorig jaar naar 21 procent dit jaar.