Fraudehelpdesk waarschuwt voor nepmails van iDEAL

APELDOORN (ANP) - De Fraudehelpdesk waarschuwt Nederlanders voor een valse e-mail die zogenaamd van iDEAL-WeroNL zou zijn. Volgens de desk hebben mensen recent nepmails gekregen waarin staat dat ze geld terugkrijgen en dat ze hun identiteit moeten bevestigen.

De organisatie laat weten dat de nepmail, waarin ook een link staat, bij de Fraudehelpdesk is gemeld en raadt ontvangers aan de mail te verwijderen. In de e-mail staat dat mensen deze week de verificatie moeten afronden en uiterlijk de volgende werkdag hun geld terug zouden krijgen.

iDEAL wordt vanaf dit jaar omgedoopt in iDEAL | Wero, als eerste stap in de geleidelijke overgang naar Wero. Dat is de Europese digitale portemonnee. In de nepmail staat dat het onlinebetalingssysteem recent zijn transacties en administratie "ter voorbereiding op deze overgang" heeft gecontroleerd. "Tijdens deze uitgebreide controle hebben wij vastgesteld dat er nog een terugbetaling van Worldpay B.V. voor u openstaat", aldus het nepbericht.

iDEAL meldt dat momenteel meerdere phishingcampagnes actief zijn, waarbij fraudeurs zich voordoen als iDEAL of als onderdeel van de overgang. "iDEAL vraagt u nooit per e-mail om persoonsgegevens te bevestigen, een verificatie te starten of software te activeren", benadrukt de organisatie. Het bedrijf raadt mensen aan niet op links en bijlagen in dit soort e-mails te klikken, geen gegevens te delen en de e-mail te melden bij de bank.