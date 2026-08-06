AMSTERDAM (ANP) - Subsidie op een elektrische leaseauto is een gerichte manier om huishoudens met lage inkomens structureel te beschermen tegen vervoersarmoede als gevolg van stijgende brandstofprijzen. Dat stellen onderzoekers donderdag in economenblad ESB.

Dat is in tegenstelling tot een brede accijnsverlaging, die de onderzoekers een "kostbare maatregel" noemen. Een in 2022 ingestelde accijnskorting die nog altijd doorloopt, "kost 1,7 miljard euro per jaar en komt vooral ten gunste van hogere inkomens", schrijven Peter Mulder, Rens van Tilburg en Reinier Sterkenburg in ESB.

Voor ongeveer 1,1 miljard euro kunnen 160.000 huishoudens met lage inkomens die veel gebruikmaken van de auto een elektrische leaseauto krijgen. De onderzoekers gaan uit van een subsidie van 7000 euro per voertuig.

"Elektrisch rijden vermindert de kwetsbaarheid voor hoge brandstofprijzen, maar de aanschafkosten van een elektrische auto vormen voor lage inkomens een drempel. Een lease-subsidie kan huishoudens over die drempel helpen."