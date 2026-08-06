De Nederlandse regisseur Nina Broers heeft met haar film Waar is mijn libido? een Student Academy Award gewonnen. Zij is een van de drie winnaars in de categorie experimentele films. De uitreiking vindt plaats op 14 september in Toronto.

De film gaat over een jonge vrouw die probeert te achterhalen waarom ze weinig seksdrive heeft. Zij doet dit door twee acteurs scènes uit haar verleden te laten naspelen. Waar is mijn libido? werd afgelopen jaar al bekroond op het Go Short Festival.

De Studenten Oscars worden in vier categorieën uitgereikt: experimentele film, animatie, documentaire en korte dramafilm. In elke categorie zijn drie winnaars geselecteerd. In totaal werden voor de competitie bijna 3000 titels uit de hele wereld ingestuurd.

De Student Academy Award wordt jaarlijks door de Academy, die ook de gewone Oscars uitreikt, toegekend aan de beste internationale studentenfilm van dat jaar. Het is de vierde maal dat Nederland een Studenten-Oscar in de wacht sleept. De laatste keer dat Nederland won, was in 2021 toen de documentaire Waarom bleef je niet voor mij? van Milou Gevers het beeldje in de wacht sleepte. Eerder wonnen de korte dramafilms Alaska (1990) en Grijs is ook een kleur (2017).