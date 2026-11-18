HEERHUGOWAARD (ANP) - De markt voor batterijopslag van energie is in 2026 sterk gegroeid en zal de komende jaren naar verwachting hard blijven groeien. Dat meldt onderzoeksbureau Dutch New Energy Research (DNE Research) in het Nationaal Storage & Solar Trendrapport 2026.

Volgens de onderzoekers verandert de Nederlandse markt voor zonne-energie en batterijopslag snel. Zo neemt de jaarlijkse uitbreiding van het zonnevermogen via zonnepanelen verder af. Naar verwachting wordt in 2026 ongeveer 1,7 gigawattpiek aan nieuw zonnestroomvermogen geïnstalleerd, een daling van 15 procent ten opzichte van 2025.

De nadruk verschuift daarmee steeds meer van maximale opwekking van zonne-energie naar optimale benutting van duurzame stroom via opslag in batterijen. DNE verwacht dat er in 2026 ongeveer 4,5 gigawattuur aan nieuwe opslagcapaciteit wordt geïnstalleerd, een stijging van 64 procent ten opzichte van 2025.

Particulieren

De sterkste groei vindt plaats in het particuliere segment. Vooral huishoudens met zonnepanelen zoeken naar mogelijkheden om hun zelf opgewekte elektriciteit beter te benutten en minder afhankelijk te worden van teruglevering aan het elektriciteitsnet. In aanloop naar het einde van de salderingsregeling wordt bij huishoudens dit jaar naar verwachting 107 procent meer opslagcapaciteit geïnstalleerd dan in 2025.

Ook in 2027 en 2028 blijft de opslagcapaciteit sterk groeien, mede dankzij grootschalige batterijopslagprojecten die dan worden opgeleverd. Naast de grote opslagprojecten blijft ook de opslagcapaciteit bij huishoudens via thuisbatterijen komende jaren hard groeien. DNE verwacht dat het particuliere segment in 2028 goed is voor 37 procent van de totale geïnstalleerde batterijopslagcapaciteit in Nederland.

Voor de zonnepanelenmarkt verwacht DNE in 2027 een verdere terugval in de realisatie van grootschalige projecten. De particuliere markt zou volgens de onderzoekers richting 2028 wel weer enig herstel kunnen laten zien. Het einde van de salderingsregeling kan huishoudens juist stimuleren om meer zonnepanelen te installeren om een groter deel van het eigen elektriciteitsverbruik zelf op te wekken of op te slaan met een thuisbatterij.