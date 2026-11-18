De opnames van de nieuwe film Ocean's 14 zijn uitgesteld tot eind 2027. Dat vertelde acteur Brad Pitt volgens Variety op de rode loper in Hollywood, voorafgaand aan de eerste vertoning van zijn nieuwe film The Further Mis-Adventures of Cliff Booth.

Eerder was gezegd dat de opnames van de langverwachte komische misdaadfilm eind 2026 van start zouden gaan. "Maar het wordt later, vermoedelijk pas eind volgend jaar", zei Pitt bij de première.

Ocean's 14 is een nieuw vervolg in de succesvolle serie over de charmante crimineel Danny Ocean (George Clooney) die briljante overvallen pleegt. De eerste film kwam uit in 2001. Daarna volgden sequels in 2004 en 2007. Over het volgende deel wordt al jarenlang gepraat.

Ouder geworden

Clooney zei een jaar geleden dat een groot deel van de sterrencast van het origineel terugkeert in de nieuwe film. Naast Clooney en Pitt hebben ook Julia Roberts, Matt Damon en Don Cheadle hun medewerking toegezegd. De personages zijn merkbaar ouder geworden, verklapte Clooney eind 2025 tegen Variety: "Ik vond het idee aantrekkelijk dat we eigenlijk te oud zijn geworden om te doen wat we altijd al deden, maar dat we nog steeds wel weten hoe we daarmee weg kunnen komen."

De film wordt overigens niet geregisseerd door Steven Soderbergh, maar door David Leitch. De cineast was eerder verantwoordelijk voor hits als John Wick, Deadpool 2 en Bullet Train.