UTRECHT (ANP) - Ook leden van vakbond CNV zijn niet akkoord gegaan met het eindbod dat werkgevers in het streekvervoer hadden neergelegd voor een nieuwe cao. Eerder stemde de achterban van vakbond FNV al tegen het eindbod. Nieuwe stakingen in het openbaar vervoer zijn daarom onvermijdelijk, stelt de vakbond.

Het is nog niet bekend wanneer de eerstvolgende staking is en hoe de acties eruit gaan zien. Daar overleggen de vakbonden op korte termijn over.

Het cao-conflict tussen de vakbonden en werkgevers leidde vorige maand al tot een staking. De vakbonden kondigden begin oktober aan dat er een dag per week gestaakt zou worden tot kerst, maar die acties werden na de eerste stakingsdag opgeschort toen de vakbonden en werkgeversorganisatie VWOV weer om de tafel gingen.

Van de CNV-leden heeft 93 procent het eindbod afgewezen. "De CNV-leden zijn bijzonder boos over de onbegrijpelijke zet van de werkgevers, om de onderhandelingen voortijdig te torpederen met een slecht eindbod", stelt CNV-onderhandelaar Niels Rook.