Jan-Willem Roodbeen en Jeroen Kijk in de Vegte nemen het tegen elkaar op in het zevende seizoen van de Top 4000 Muziekquiz. De presentatoren, die normaal samenwerken, zijn de zogeheten teamcaptains in het jaarlijks terugkerende programma op SBS6 en krijgen iedere aflevering een nieuwe bekende Nederlander naast zich om een duo mee te vormen.

In de Top 4000 Muziekquiz moeten kandidaten muziekvragen beantwoorden en opdrachten over muziek uitvoeren. Dit jaar is er een nieuw onderdeel; een gitarist speelt live een medley van bekende hits. De deelnemers moeten daar zo veel mogelijk nummers uit herkennen. Ook is de teamopzet veranderd: vorig jaar speelden vaste duo's tegen elkaar, dit jaar komen de teamcaptains iedere aflevering terug met een nieuwe partner.

De muziekquiz wordt vier zaterdagen op rij uitgezonden, waarvan de eerste aflevering op 28 november te zien is. Envy Peru, April Darby, Mark Schaaf, Bart Ettekoven en Nicky Romero schuiven naast de teamcaptains aan. Gijs Staverman presenteert de quiz die in het teken staat van de Top 4000 op Radio 10.