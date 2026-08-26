Ook Corendon en Transavia hekelen hoge Nederlandse vliegtaks

AMSTERDAM (ANP) - Ook Corendon en Transavia maken zich grote zorgen over de forse verhoging van de Nederlandse vliegbelasting. "Die ligt straks veel hoger dan in de landen om ons heen. Dat verschil is niet meer uit te leggen. De overheid behandelt de Nederlandse reiziger steeds meer als melkkoe", zegt een woordvoerster van Corendon.

Een dag eerder haalde de Ierse luchtvaartmaatschappij Ryanair fel uit naar het kabinet-Jetten vanwege het "volledige falen" om iets te doen aan de "schadelijke" Nederlandse vliegtaks. De maatschappij zegt niet verder te willen groeien in Nederland zolang deze "nep-groene belasting" niet wordt afgeschaft.

Volgens Corendon worden vooral "gewone mensen die het hele jaar sparen voor één of twee weken vakantie" hard geraakt door de hoge vliegbelasting. "We zien nu al dat Nederlanders vaker kiezen voor een luchthaven over de grens, met name in Duitsland. Daarom vliegen we vanaf december rechtstreeks van Düsseldorf naar Curaçao, en breiden we ons aanbod vakantie vanaf die luchthaven uit."