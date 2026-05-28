Ook ING beperkt mogelijkheden voor aflossingsvrije hypotheken

AMSTERDAM (ANP) - ING beperkt de mogelijkheden bij het afsluiten van een aflossingsvrije hypotheek en volgt daarmee het voorbeeld van andere Nederlandse banken. Binnenkort kunnen klanten tot maximaal 30 procent van de woningwaarde financieren met een lening waarover ze tussentijds alleen de rente hoeven te betalen.

Bij woningen tot een waarde van 1 miljoen euro geldt een maximum voor het aflossingsvrije deel van een hypotheek van 150.000 euro, meldt ING. Bij huizen tot 2 miljoen euro is dat 250.000 euro en bij duurdere woningen 500.000 euro.

Er verandert niets voor klanten die al een aflossingsvrije hypotheek hebben en die ongewijzigd laten. Klanten die hun hypotheek bij ING willen verlengen, kunnen het huidige aflossingsvrije deel houden tot maximaal 50 procent van de woningwaarde. Het nieuwe beleid gaat 23 juli in.

Rabobank, ASN Bank en ABN AMRO kondigden dit jaar vergelijkbare aanpassingen aan. Dat deden ze na waarschuwingen van onder andere De Nederlandsche Bank, die wees op risico's van hypotheken die tussentijds niet worden afgelost.