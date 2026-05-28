Iran verwacht dat de FIFA visums voor reizen naar VS regelt

TEHERAN (ANP/AFP) - De Iraanse voetbalbond verwacht dat de FIFA een visum voor meerdere reizen naar de Verenigde Staten faciliteert voor het Iraanse nationale team in aanloop naar het WK. Dat zegt voorzitter Mehdi Taj in een video die donderdag door Iraanse media werd uitgezonden.

"Van de FIFA wordt verwacht dat ze een visum voor meerdere inreizen verstrekt, zodat de spelers de Verenigde Staten kunnen binnenkomen en weer terug kunnen keren naar Mexico", aldus Taj. Het Iraanse team was aanvankelijk van plan om tijdens het toernooi in Tucson in de Verenigde Staten te verblijven, maar verplaatste later het trainingskamp naar Tijuana in Mexico, dat samen met de VS en Canada gastheer is van het WK.

Taj zei eerder dat de verplaatsing bedoeld was om complicaties met Amerikaanse visa te voorkomen en de selectie in staat te stellen rechtstreeks naar Mexico te reizen met vluchten van Iran Air.

Deelname van Iran aan het WK was vanwege de oorlog in het Midden-Oosten maandenlang onzeker.