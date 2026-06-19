Ook monteurs van KLM op uitwisseling bij Defensie

AMSTELVEEN (ANP) - Zeven monteurs van KLM volgen in september een training bij Defensie, maakt de luchtvaartmaatschappij bekend. Het gaat om een proef die moet uitwijzen of de twee organisaties elkaar kunnen helpen bij het onderhoud van helikopters. Dat kan van pas komen als Defensie plots extra monteurs nodig heeft.

Vorig jaar maakten KLM en Defensie al afspraken over de inzet van piloten van de luchtvaartmaatschappij als reservist. Daarbij ondertekenden ze een convenant waarin ze afspraken hun samenwerking uit te breiden.

Volgens Ellen Meeuwsen-Scholten, directeur voor personeel bij de Koninklijke Luchtmacht, is de nieuwe stap met een uitwisseling van monteurs belangrijk. "Door technisch personeel de mogelijkheid te bieden ervaring op te doen binnen Defensie, bouwen we aan schaalbare capaciteit die inzetbaar is wanneer de situatie daarom vraagt", zegt ze.

KLM en Defensie onderzoeken ook mogelijkheden voor samenwerking binnen civiele infrastructuur, zoals in onderhoudscentra op Schiphol. Ook kijken ze naar de mogelijkheden voor een nieuwe plek voor militair onderhoud.