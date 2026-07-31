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Ook olie- en gasconcern BP wil af van activiteiten in Noordzee

31 jul , 10:06Zakelijk
anp310726070 1
ANP
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LONDEN (ANP/RTR) - Olie- en gasconcern BP wil af van zijn activiteiten in de Noordzee. De nieuwe topvrouw Meg O'Neill is bezig de portefeuille van het bedrijf te herstructureren, onder meer om schulden te verlagen. Het werk in de Noordzee voor de Britse kust omvat vijf productiecentra en biedt werk aan ongeveer 1100 mensen. Reuters meldt, na inzage in een interne e-mail, dat het personeelsbestand met 700 mensen wordt verminderd.
"Nu we onze portfolio en kapitaal richten op onze meest waardevolle kansen, zijn we van mening dat onze activiteiten in de Noordzee beter gepositioneerd zullen zijn als onderdeel van een ander bedrijf", aldus de topvrouw. BP kondigde eerder bij zijn jaarresultaten al aan dat het meer geld wil besparen dan eerder aangekondigd.
BP is niet de eerste partij die wil vertrekken uit de Noordzee. Onder meer ExxonMobil, Chevron, ConocoPhillips, Shell en TotalEnergies hebben de afgelopen jaren allemaal hun activiteiten verkocht, gefuseerd of op andere wijze verminderd.
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